Matera, bimbo denuncia alla polizia le violenze subite dalla mamma (Di martedì 14 luglio 2020) E’ già il quinto arresto nel giro di due settimane a Matera e provincia, per maltrattamenti in famiglia e per violenze ai danni di donne, mogli o conviventi. Il gip del tribunale di Matera ha convalidato l’arresto per un 25enne che, al culmine dell’ennesima discussione, ha sferrato calci e pugni alla sua compagna che aggrediva … L'articolo Matera, bimbo denuncia alla polizia le violenze subite dalla mamma proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

