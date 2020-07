Massimo Giletti nel mirino della mafia: paura per il giornalista (Di martedì 14 luglio 2020) Massimo Giletti è finito nel mirino della mafia, il giornalista minacciato dal boss lo ha scoperto dai giornali: tanta la rabbia. Foto: Instagram @mGilettifanclubofficialMassimo Giletti ha commentato con rabbia le minacce ricevute da un boss mafioso, un fatto risalente lo scorso maggio ma emerso alla cronaca soltanto oggi. Il conduttore, alla guida di Non è l’Arena, è entrato nel mirino di un noto esponente della malavita a seguito proprio di un servizio andato in onda nella sua puntata. Massimo Giletti nel mirino della mafia Foto: Instagram ... Leggi su chenews

matteosalvinimi : Solidarietà e sostegno all'amico Massimo Giletti, giornalista coraggioso e uomo libero. Forza. - matteorenzi : Le minacce a Massimo Giletti per le trasmissioni sui boss sono un segnale pericoloso e da non sottovalutare. Con lu… - virginiaraggi : Solidarietà a Massimo Giletti. Le minacce ricevute dal boss Filippo Graviano sono gravissime. Ma soprattutto inacce… - movittone : RT @marcodimaio: Piena solidarietà a Massimo #Giletti e al magistrato Nino Di Matteo per le minacce della ‘ndrangheta per le trasmissioni d… - Monica24675734 : RT @claudio_2022: Massimo Giletti minacciato dal boss in carcere. Tutta la mia totale solidarietà a Giletti. Che la legge intervenga. È ina… -