Massimo Giletti: “Le minacce del boss Graviano? L'ho saputolo solo oggi, questo è grave” (Di martedì 14 luglio 2020) Massimo Giletti avrebbe voluto che qualcuno lo avvisasse per le minacce del boss Filippo Graviano contro la sua trasmissione, ma il conduttore è stato avvisato soltanto oggi. Nessuno aveva avvertito Massimo Giletti delle minacce del boss Graviano al suo indirizzo, fatto che il conduttore ha reputato assai grave. Il boss Filippo Graviano aveva commentato una puntata de Non è l'Arena dicendo agli altri detenuti: "Giletti e Di Matteo stanno scassando la min...a'. Massimo Giletti è stato intervistato dall'Adnkronos sulle rivelazioni contenute nel libro ... Leggi su movieplayer

matteosalvinimi : Solidarietà e sostegno all'amico Massimo Giletti, giornalista coraggioso e uomo libero. Forza. - matteorenzi : Le minacce a Massimo Giletti per le trasmissioni sui boss sono un segnale pericoloso e da non sottovalutare. Con lu… - virginiaraggi : Solidarietà a Massimo Giletti. Le minacce ricevute dal boss Filippo Graviano sono gravissime. Ma soprattutto inacce… - add966 : RT @Giorgiolaporta: In un Paese serio Massimo #Giletti dirigerebbe una rete della #Rai e da lì farebbe le sue inchieste scomode che fanno t… - veratto_A : RT @GiorgiaMeloni: Le minacce del boss in carcere dopo la trasmissione in cui il conduttore denunciava le scarcerazioni avvenute in Italia:… -