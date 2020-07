Massimo Giletti, le minacce dei boss dopo la puntata sulle scarcerazioni (Di martedì 14 luglio 2020) Nel corso di una puntata del 10 maggio di Non è l’Arena, Massimo Giletti aveva elencato i boss scarcerati per l’emergenza coronavirus, tra cui quelli del 41 bis. Questa presa di posizione e la pubblicità al provvedimento ha infastidito i boss come rivela Lirio Abbate, vicedirettore de L’Espresso, nel libro in edicola oggi U Siccu – Matteo Messina Denaro: l’ultimo capo dei capi (Rizzoli), e come riporta in anteprima Repubblica. «Quell’uomo… di Giletti e quel…Di Matteo stanno scassando la minchia» ha detto il boss palermitano Filippo Graviano, condannato per le stragi del ’92 e del ’93, nel corso dell’ora d’aria dell’11 maggio parlando ad alta voce con lo ... Leggi su tvzap.kataweb

