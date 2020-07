Massimo Cellino, paura per il presidente del Brescia: aggredito fuori da un supermercato (Di martedì 14 luglio 2020) Attimi di paura per Massimo Cellino . L'imprenditore e presidente del Brescia, infatti, è stato vittima di una tentata rapina all'esterno di un supermercato di Padenghe sul Garda, dove vive. Leggi ... Leggi su leggo

Attimi di paura per Massimo Cellino. L'imprenditore e presidente del Brescia, infatti, è stato vittima di una tentata rapina all'esterno di un supermercato di Padenghe sul Garda, dove vive. Leggi ...''Sembro un pugile, sono gonfio e fa male. È venuto un medico a casa e me l'ha sistemato...'' Massimo Cellino, aggredito da due malviventi che volevano portargli via l'orologio, racconta così l'episod ...