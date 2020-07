Mascherine, Sileri: 'Se manteniamo distanza all'aperto non servono, l'emergenza sanitaria è passata' (Di martedì 14 luglio 2020) 'Le all'aperto, se manteniamo la distanza di sicurezza, non serve' . Così il viceministro della Salute durante la trasmissione InOnda condotta da Luca Telese e David Parenzo su La7. 'L'estate ci sta ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine Sileri Mascherine, Sileri: «Se manteniamo distanza all'aperto non servono, l'emergenza sanitaria è passata» Leggo.it Chiambretti a Ischia Global, un premio per ripartire dopo il Covid: "Ho rischiato di morire"

"Questo premio può essere una molla per ripartire. La mia è stata una esperienza molto difficile. Non dobbiamo sottovalutare il coronavirus''. E' sereno e sorridente Piero Chiambretti, 'King of comedy ...

Lombardia, mascherine all’aperto solo senza distanziamento

La Lombardia sembra avere ormai deciso cosa scegliere in fatto di mascherine: per domani è attesa l’ordinanza della Regione. Intanto però qualcosa è trapelato. Sembra che le tanto sofferte mascherine, ...

