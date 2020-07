Mary Trump, c’è l’ok dei giudici: potrà promuovere il suo libro contro lo zio (Di martedì 14 luglio 2020) Mary Trump, la nipote del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha lanciato il suo libro dal titolo Troppo e mai abbastanza: come la mia famiglia ha creato l’uomo più pericoloso del mondo. Dopo una causa legale, ora arriva il via libera dai giudici: l’autrice potrà promuovere il suo libro contro lo zio. E’ ufficiale: … L'articolo Mary Trump, c’è l’ok dei giudici: potrà promuovere il suo libro contro lo zio proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Usa: giudice dà via libera a promozione libro della nipote di Trump

