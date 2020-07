Marica Pellegrinelli, flirt in corso tra l’ex di Eros Ramazzotti e Marco Borriello? Gli indizi (Di martedì 14 luglio 2020) Anche per la modella ed ex moglie di Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli, sembra prospettarsi un’estate d’amore: archiviata la relazione con l’imprenditore Charley Vezza e momentaneamente accantonato anche il flirt con il modello Paul Ferrari, ora Marica potrebbe essersi legata al calciatore Marco Borriello. Gli indizi che insinuano il dubbio che tra i due potrebbe esserci del tenero non mancano di certo. Negli scorsi giorni era stato il settimanale Gente a lanciare la notizia, immortalando i due intenti a scambiarsi un tenero saluto all’esterno di un ristorante nei pressi del quartiere milanese di Brera: Nelle ultime ore, però, anche il portale Giornalettismo ha individuato alcuni movimenti ... Leggi su isaechia

