Marica Pellegrinelli, casti baci con Marco Borriello (Di martedì 14 luglio 2020) Marica Pellegrinelli è a caccia di un nuovo amore? Nel 2019 è finito il matrimonio con Eros Ramazzotti e dopo anche la relazione con Charley Vezza, ma i gossip l’avvicinano a Paul Ferrari, modello di origine bergamasca. Il settimanale Gente, intanto, la immortala insieme a Marco Borriello, ex calciatore noto per le sue avventure amorose. Marica Pellegrinelli e Marco Borriello Ed eccola quindi per la strada con Marco Borriello mentre si scambiano un abbraccio e un bacio di saluto. Ad immortalarli il settimanale Gente: i due avrebbero prima pranzato insieme per poi salutarsi appena fuori dal locale, dove si sarebbero accorti della presenza dei fotografi. Nessuna nuova love ... Leggi su thesocialpost

