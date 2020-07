Marco Tardelli: “Punto sull’Atalanta vincitrice della Champions League” (Di martedì 14 luglio 2020) Marco Tardelli punta forte sulla vittoria dell’Atalanta in Champions League. Ai microfoni de ilgiornale.it, la storica bandiera della Nazionale ha espresso il proprio pensiero sulla squadra di Bergamo: “Io penso che sia l’Atalanta il problema per le altre squadre – ha detto -. I ragazzi di Gasperini sono al momento la squadra più in forma d’Europa e stanno facendo qualcosa di incredibile. I nerazzurri ci stanno mettendo qualità, divertimento, forza fisica mentre il Psg non gioca da marzo… Sinceramente, in questo momento punto sull’Atalanta vincitrice della Champions League, razionalmente potrebbe non essere possibile ma ripeto, è quella che sta meglio in Europa e che gioca un grande calcio”. Leggi su sportface

