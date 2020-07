Maradona minaccia di fare causa a Netflix e Sorrentino: i motivi (Di martedì 14 luglio 2020) L’avvocato di Maradona ha annunciato che il suo assistito sta valutando l’ipotesi di portare in tribunale Netflix e Paolo Sorrentino. Diego Armando Maradona, eterno fuoriclasse argentino, considerato tra i migliori calciatori della storia, starebbe valutando di avviare un’azione legale contro Netflix e Paolo Sorrentino. Il motivo di questo scontro sarebbe il nuovo film del regista … L'articolo Maradona minaccia di fare causa a Netflix e Sorrentino: i motivi proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

