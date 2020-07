Manchester City, pronta la maxi offerta per il rinnovo di Pep Guardiola (Di martedì 14 luglio 2020) Il Manchester City è pronto ad una grande offerta per il rinnovo di Pep Guardiola. Dopo la decisione del Tas che ha annullato la squalifica riammettendo il City alle Coppe europee, il club inglese si prepara alla prossima stagione con un mercato che certamente punterà più in alto di quanto immaginato fino a qualche giorno fa. Il City vuole ripartire proprio dal tecnico catalano, a cui sarebbero stati offerti, secondo quanto riportato dai media locali, addirittura 150 milioni di sterline. Inoltre, il club sarebbe interessato al difensore senegalese del Napoli Kalidou Koulibaly. Per la verità, il 29enne è da anni nel mirino del City e potrebbe essere una pedina importante nella difesa della squadra. Altre voci di ... Leggi su sportface

