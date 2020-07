Manchester City graziato, Mourinho: “decisione vergognosa”, anche Klopp è durissimo (Di martedì 14 luglio 2020) Sospiro di sollievo in casa Manchester City. Il Tas di Losanna ha ribaltato la sentenza dello scorso 14 febbraio, che prevedeva l’esclusione del club inglese dalla Champions League, potrà giocare la competizione. Sull’argomento ha parlato proprio Guardiola. “Sono incredibilmente felice per la sentenza di ieri. Sono state dette tante falsità, ma il club ha agito sempre in modo regolare e vinto sul campo. Come ho ripetuto molte volte, se avessimo fatto qualcosa di sbagliato avremmo accettato la decisione dell’UEFA e del Tas. Avevamo diritto di difenderci e l’abbiamo fatto, credendo nella correttezza del nostro operato. In molti ci hanno criticato, ma si sbagliavano. In dieci anni il club è cresciuto molto ha investito tanto come altre squadre in europa. Non siamo stati squalificati ... Leggi su calcioweb.eu

