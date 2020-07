Manchester City graziato dal TAS, Klopp e Mourinho non nascondono la rabbia: “una sentenza vergognosa” (Di martedì 14 luglio 2020) Il Manchester City potrà partecipare alla prossima edizione della Champions League, il TAS infatti ha ribaltato la sentenza della Camera Giudicante dell’Uefa, cancellando il divieto biennale di partecipare alle Coppe Europee. Angel Martinez/Getty ImagesUna decisione che ha spiazzato Jurgen Klopp, apparso piuttosto scettico: “non auguro nulla di male a nessuno e sono felice che il City possa giocare la Champions, ma non penso che ieri sia stata una buona giornata per il calcio se devo essere onesto. Penso che il Fair Play Finanziario sia una buona idea, serve a proteggere le squadre e le competizioni. Se iniziassero a togliere ogni regola del genere e se i proprietari più ricchi potessero spendere quanto vogliono, sarebbe difficile per tutti competere. Questo ... Leggi su sportfair

