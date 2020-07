Manchester City, 150 milioni di sterline per… trattenere Guardiola (Di martedì 14 luglio 2020) Il Manchester City tira un sospiro di sollievo. Graziato dal Tas e riammesso in Europa dopo la precedente esclusione per due anni. Anche l'anno prossimo, quindi, i Citizens potranno partecipare alla Champions League. Una notizia che cambia diversi scenari: dal futuro di molti calciatori, al destino del tecnico Pep Guardiola. Dall'Inghilterra, molti tabloid parlano addirittura di una campagna di rinforzi da ben 150 milioni di sterline pur di confermare il manager alla guida dei Citizens.Manchester City: 150 milioni di sterline per trattenere Guardiolacaption id="attachment 819023" align="alignnone" width="672" Guardiola (getty images)/captionSecondo quanto riportano rispettivamente il ... Leggi su itasportpress

