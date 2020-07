Maltempo, forti temporali tra Calabria e Sicilia: già 25,6mm ad Albi, nubifragi sulla Sicilia orientale nel pomeriggio [LIVE] (Di martedì 14 luglio 2020) Maltempo – Come preannunciato, forti temporali stanno colpendo Calabria e Sicilia dalla tarda mattina. Sull’isola, i temporali insistono, in particolare, sul settore orientale, tra le province di Messina, Catania e Siracusa, ma anche nell’Agrigentino. In Calabria, invece, sono colpite le province di Catanzaro e Vibo Valentia. Nelle ultime 3 ore, in Calabria e Sicilia sono caduti: 25,6mm ad Albi, 17,4mm ad Altilia, 16mm a Novara di Sicilia e San Cataldo, 15,2mm a Riposto, 14,5mm a Cammarata, 11,4mm a Martirano, 10,2mm a Randazzo e Pedara, 9mm a Pizzoni e Arena, 8,8mm ad Antillo, 8,2mm a Nicolosi. I fenomeni ... Leggi su meteoweb.eu

CiociariaO : Maltempo, crollo delle temperature e forti temporali in arrivo in Ciociaria - cagliaripad : Maltempo, nel pomeriggio forti temporali sulla Sardegna - zazoomnews : Previsioni Meteo nuova ondata di maltempo tra Venerdì 17 Sabato 18 e Domenica 19: forti piogge e temporali -… - tigrotta60 : RT @repubblica: Forti raffiche di vento scoperchiano le case: le immagini dal drone - ADM_assdemxmi : RT @MarcoGranelliMI: #maltempo #allerta arancione bacino idrico di #Milano per temporali forti e #allerta gialla per rischio idrogeologico… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo forti CRONACA METEO - Maltempo, forti temporali e venti tempestosi sabato in Lombardia. La situazione nei pressi di MILANO - VIDEO 3bmeteo Meteo Cronaca Diretta Video: SICILIA, Nubifragio ad Aciplatani (CT). Strade Come Fiumi in Piena. Le IMMAGINI

Violenta ondata di maltempo sulla Sicilia orientale: qui siamo ad Aciplatani (CT) dove, a causa delle fortissime piogge, in poco tempo le strade sono state invase dall'acqua.

Cuorgnè, distrutto dal maltempo il gazebo pre-triage, la Lega ne regala uno nuovo

A meno di due giorni dal violento temporale che nella serata di venerdì ha distrutto la struttura del pre triage, ecco la sorpresa CUORGNÈ. A meno di 48 ore dal violento temporale, accompagnato da fo ...

Violenta ondata di maltempo sulla Sicilia orientale: qui siamo ad Aciplatani (CT) dove, a causa delle fortissime piogge, in poco tempo le strade sono state invase dall'acqua.A meno di due giorni dal violento temporale che nella serata di venerdì ha distrutto la struttura del pre triage, ecco la sorpresa CUORGNÈ. A meno di 48 ore dal violento temporale, accompagnato da fo ...