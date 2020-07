Maltempo, forti temporali in Sicilia, Sardegna e Calabria: devastante tornado a Mineo, gravi danni [VIDEO] (Di martedì 14 luglio 2020) Come ampiamente previsto, oggi pomeriggio violenti temporali hanno colpito il Sud Italia: il Maltempo si è concentrato in Sicilia, Sardegna e Calabria con nubifragi e forti colpi di vento. In modo particolare in Sicilia, la Regione più colpita, sono caduti 30mm di pioggia a Mineo, 29mm a Gela, 26mm a Caltagirone, 25mm a Piazza Armerina e Novara di Sicilia, 24mm a Palazzolo Acreide, 22mm a Modica, 18mm a Ragusa, 16mm a Riposto, 14mm a Pedara, 12mm a Randazzo. Nelle altre Regioni, spiccano i 26mm ad Albi in Calabria e i 19mm a Capoterra in Sardegna. Ma il fenomeno più estremo è stato il tornado che nel cuore del pomeriggio ha colpito le ... Leggi su meteoweb.eu

peppecaridi : #Maltempo, forti temporali in Sicilia, Sardegna e Calabria: devastante #tornado a Mineo, gravi danni [VIDEO]

Dovrebbero essere giornate particolarmente calde. Gli esperti di Meteo.it ricordano infatti che siamo nel clou dell’estate, vale a dire nel periodo che sulla carte dovrebbe essere il più caldo dell’in ...

Roma, 15 luglio 2020 - Roma, 14 luglio 2020 - Continua l'estate tira-e-molla, con giornate di sole interrotte da fronti temporaleschi anche importanti. Le previsioni meteo non lasciano scampo: per dom ...

Dovrebbero essere giornate particolarmente calde. Gli esperti di Meteo.it ricordano infatti che siamo nel clou dell’estate, vale a dire nel periodo che sulla carte dovrebbe essere il più caldo dell’in ...Roma, 15 luglio 2020 - Roma, 14 luglio 2020 - Continua l'estate tira-e-molla, con giornate di sole interrotte da fronti temporaleschi anche importanti. Le previsioni meteo non lasciano scampo: per dom ...