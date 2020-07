Malena confessa: “Prima del porno sono stata una scambista per dieci anni” (Di martedì 14 luglio 2020) “Prima di iniziare con il porno sono stata una scambista per più di 10 anni. Io il mondo dello scambismo l’ho frequentato, a lungo, e ho visto coppie, di ogni età, anche coppie mature, scambiarsi, e così riscoprire la propria sessualità. È un rimettersi in gioco. Perché alcune coppie è proprio tramite lo scambismo che sperimentano trasgressioni mai provate prima”. E’ questa la rivelazione di Malena, la nota pornostar al secolo Filomena Mastromarino, in un’intervista rilasciata a Dagospia. La Pugliese, come è nota nel mondo del porno, poi ha affrontato i temi legati al suo mestiere: “Con il porno non ho fatto altro che affermare liberamente la mia ... Leggi su sportface

