Magistratura e inchieste su centrodestra | assolto Formigoni | scagionata moglie Fontana

L'inchiesta sui camici strombazzata come una nuova tangentopoli dal centrosinistra a Milano vede uscire subito dal perimetro dell'indagine la moglie del governatore Fontana. Formigoni assolto a Cremona con formula piena

Mario Borghezio accusato di aver rubato libri e documenti storici dall'Archivio di Stato: "Volevo solo fotocopiarli"

Era stato accusato di aver cercato di portare a casa libri e carte storiche dall’Archivio di Stato di Torino. Ora l’ex eurodeputato leghista Mario Borghezio ha spiegato che che si sarebbe trattato di ...

MILANO – CREMONA – L’assalto della magistratura lombarda ai politici del centrodestra, cominciata fin dalla discesa in campo di Berlusconi, segna un altro flop colossale. L’inchiesta sui camici stromb ...

