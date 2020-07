Magalli, no al confronto in tv con Adriana Volpe: “Ho rifiutato tanti soldi” (Di martedì 14 luglio 2020) I gossip di qualche mese fa raccontavano la verità: la produzione del Grande Fratello Vip 4 aveva contattato davvero Giancarlo Magalli per un confronto con Adriana Volpe. Un incontro che avrebbe sicuramente regalato parecchio pepe allo show e forse pure qualche battuta iconica come quelle dell’accesa discussione tra Corinne Clery e Serena Grandi nella seconda … L'articolo Magalli, no al confronto in tv con Adriana Volpe: “Ho rifiutato tanti soldi” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

vincenzomenchis : Ma è possibile mandare #Magalli e la #Adrianavolpe a #TemptationIsland per un falò di confronto? -