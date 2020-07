Lutto nello spettacolo: la star Netflix Grant Imahara muore di aneurisma (Di martedì 14 luglio 2020) Grant Imahara, star Netflix e del programma MythBuster è deceduto improvvisamente a 49 anni dopo aver accusato un’aneurisma. Settimana complicata quella che si è appena conclusa per il mondo dello spettacolo. Da giorni infatti il mondo era in apprensione per le sorti di Naya Rivera, l’attrice scomparsa durante una gita in barca con il figlio. … L'articolo Lutto nello spettacolo: la star Netflix Grant Imahara muore di aneurisma è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nello Mario Scotti Galletta è morto, lutto nello sport napoletano: addio ad una leggenda della pallanuoto AreaNapoli.it È morto Grant Imahara, il presentatore di MythBusters

Grant Imahara, ingegnere elettrotecnico ed ex conduttore del programma di Discovery Channel Mythbusters è morto a 49 anni, come ha confermato a Variety un portavoce di Discovery. “Abbiamo il cuore spe ...

Kelly Preston, attrice e moglie di John Travolta, muore a 57 anni

Lutto a Hollywood per la morte di Kelly Preston, attrice protagonista di Jerry Maguire, che ha perso una battaglia con il cancro durata due anni. A dare la notizia, su Instagram, il marito John Travol ...

