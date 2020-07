Lutto ad Aversa, Rossana muore a 18 anni per un brutto male (Di martedì 14 luglio 2020) Aversa. Si era diplomata da poco ed aveva appena 18 anni Rossana Mazzarella, la giovane deceduta qualche giorno fa a causa di un brutto male contro il quale combatteva da tempo. Lutto ad Aversa, Rossana muore a 18 anni per un brutto male Stamane si sono celebrati i funerali dell’adolescente nella chiesa di San Nicola, … L'articolo Lutto ad Aversa, Rossana muore a 18 anni per un brutto male Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

casertafocus : AVERSA E MARCIANISE IN LUTTO – Colpito da un forte mal di testa, luogotenente dei Nas muore a 53 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto Aversa Lutto ad Aversa, Rossana muore a 18 anni per un brutto male Teleclubitalia.it Rimasto schiacciato sul lavoro: il camionista morto è della zona vesuviana

Incidente sul lavoro a Gricignano d’Aversa, nel Casertano, dove un operaio di 54 anni, Ciro Barile, di Volla dipendente di un’azienda di trasporti, è morto mentre stava effettuando operazioni di caric ...

Schiacciato dal portellone del camion, operaio di 54 anni muore a Gricignano

Ciro Barile, operaio di 54 anni, dipendente di una azienda di trasporti di Volla (Napoli), è deceduto questa mattina, 12 luglio, mentre era al lavoro a Gricignano d’Aversa, in provincia di Caserta: è ...

Incidente sul lavoro a Gricignano d’Aversa, nel Casertano, dove un operaio di 54 anni, Ciro Barile, di Volla dipendente di un’azienda di trasporti, è morto mentre stava effettuando operazioni di caric ...Ciro Barile, operaio di 54 anni, dipendente di una azienda di trasporti di Volla (Napoli), è deceduto questa mattina, 12 luglio, mentre era al lavoro a Gricignano d’Aversa, in provincia di Caserta: è ...