L’uomo perfetto, trama e trailer del film in onda il 15 luglio su La5 (Di martedì 14 luglio 2020) L’uomo perfetto (2005), il film con Riccardo Scamarcio in onda mercoledì 15 luglio alle 21:10 su La5. trama e trailer del film.Mercoledì 15 luglio 2020 sul canale La5 (canale 30 del digitale terrestre) andrà in onda la commedia italiana “L’uomo perfetto“. Si tratta di una commedia del 2005 diretta da Luca Lucini, con Francesca Inaudi, Riccardo Scamarcio, Gabriella Pession e Giampaolo Morelli nei panni dei protagonisti. L’appuntamento con il film è alle 21:10 circa su La5.Il film è uscito al cinema nel 2005 incassando circa 1,6 milioni di dollari euro in Italia. Il film è un remake di Cha-Cha-Cha, una pellicola spagnola ... Leggi su dituttounpop

DonatoCavallo6 : @milanodabereee @_Lodetti_ @uservinanonimo Quando l’uomo(se si può definire tale questo personaggio)perde certi pi… - Slexiepedia__ : RT @Beatrice011997: L'UOMO PERFETTO NON ES... - tottinalovesb3n : RT @Beatrice011997: L'UOMO PERFETTO NON ES... - Beatrice011997 : L'UOMO PERFETTO NON ES... - Indierry : @canyonfools È LUI L’UOMO PERFETTO CHE VOLEVI E CHE NOM VUOI CAMBIARE PIÙ -

Ultime Notizie dalla rete : L’uomo perfetto Liberata la vespa samurai, letale con le cimici e innocua per l'uomo - TGR Friuli Venezia Giulia TGR – Rai