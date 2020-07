L’ultimo dpcm della prima fase dello stato d’emergenza con le misure fino al 31 luglio (Di martedì 14 luglio 2020) Ancora non è stata presa «nessuna decisione su proroga stato emergenza». Lo ha fatto sapere il ministro della Salute Speranza durante la comunicazione in Aula al Senato andando a parlare del nuovo dpcm 31 luglio. Inizialmente avrebbe dovuto entrare in vigore dal 15 luglio ma, alla fine, Speranza ha comunicato che «il Governo intende emanare un nuovo decreto che proroga fino al 31 luglio le misure» attualmente in vigore. LEGGI ANCHE >>> Il governo pensa di prorogare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre Quali sono le misure prorogate dal nuovo dpcm 31 luglio La proroga riguarda principalmente, tra le ... Leggi su giornalettismo

