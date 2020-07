L’ultima opera di Banksy anti-Covid e pro mascherina (Di martedì 14 luglio 2020) In un video postato sui social è apparso l'artista Banksy, originario di Bristol, nella metropolitana di Londra, travestito da addetto alle pulizie. Banksy ha mostrato nel video come abbia espresso per immagini il concetto "If you don't mask - you don't get" ("Se non ti mascheri non lo capisci", all'incirca). Si tratta di un'esortazione a combattere il coronavirus attraverso l'uso della mascherina, che è stata resa obbligatoria nei luoghi chiusi in Inghilterra. L'artista, che nel video mostra anche un grosso tag col suo nome fatto nel vagone del metrò, ha usato il suo consueto immaginario dei topi per fare la sua opera. Ci sono, ad esempio, roditori che usano una mascherina come un paracadute. Leggi su ilfogliettone

artribune : Ratti, starnuti e mascherine: l’ultima opera di Banksy nella metro di Londra è una performance - Ghido85 : RT @GamesPaladinsIT: Death Stranding, l'ultima opera di Hideo Kojima, è da oggi disponibile anche su PC! - mariannaurszula : RT @chess_fran: L’arte sorride di gusto vedendoti mettere passione nella tua opera. E ti comprende come una madre quando ti scopre a dannar… - askanews_ita : L’ultima opera di #Banksy anti-Covid e pro mascherina - Matilde99101783 : RT @arianna1910: L'ultima opera lirica creata da Alfredo Catalani ?? LA WALLY ?? Breve interpretazione di… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultima opera Piatti per bambini in bambù contaminati da melamina e formaldeide. Chi controlla? Il Salvagente