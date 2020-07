Luis Muriel, brutta caduta in piscina: l’attaccante dell’Atalanta ricoverato in clinica (Di martedì 14 luglio 2020) Luis Muriel è ricoverato con un trauma cranico e una ferita alla testa. L’attaccante colombiano dell’Atalanta è caduto da bordo piscina: la dinamica dell’incidente però non è ancora chiara. Certamente invece è stato necessario il ricovero in una clinica di Bergamo. La prima Tac effettuata sul giocatore ha comunque dato esito negativo. Muriel però difficilmente sarà a disposizione per la partita di questa sera contro il Brescia. Gian Piero Gasperini perde così il capocannoniere stagionale nerazzurro con 17 gol all’attivo. L'articolo Luis Muriel, brutta caduta in piscina: l’attaccante dell’Atalanta ... Leggi su ilfattoquotidiano

Atalanta_BC : Luis #Muriel è il nuovo capocannoniere nerazzurro in @SerieA... anche grazie a gol del genere ?????? Luis is our new… - Atalanta_BC : ???????????????????? Luis #Muriel è l’autore del nostro ?????????????????? gol in stagione!!! ???? Luis Muriel scored our ??????-??????????????????… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 SKY – Atalanta, aggiornamenti sulle condizioni di Muriel: contro il Bre… - clikservernet : Brutta caduta in piscina per Luis Muriel: l’attaccante dell’Atalanta ricoverato in clinica - Noovyis : (Brutta caduta in piscina per Luis Muriel: l’attaccante dell’Atalanta ricoverato in clinica) Playhitmusic - -