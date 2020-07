Luigi Mastroianni, ex di Uomini e Donne, ha un nuovo amore? Uno scatto lo incastra (FOTO) (Di martedì 14 luglio 2020) Vi ricordate dell’ex tronista di Uomini e Donne Luigi Mastroianni? Il ragazzo ha fatto perdere un po’ le tracce di sé al termine della sua duplice esperienza al trono di Maria De Filippi. In questi giorni, però, il suo nome è tornato in auge in quanto accostato ad un gossip molto interessante. Il protagonista, dopo la fine della storia con Irene Capuano, non è’ più riuscito a trovare un amore stabile. Ad ogni modo, in questi giorni sembra che la situazione sia parzialmente cambiata. Vediamo tutti i dettagli. Il gossip su Luigi di Uomini e Donne L’influencer Deianira Marzano ha mostrato delle Instagram Stories nelle quali ha fatto vedere degli scatti legati a Luigi ... Leggi su kontrokultura

infoitcultura : ‘Uomini e Donne’, dopo la fine della storia con Luigi Mastroianni Irene Capuano ritrova l’amore con un amico di Lor… - IsaeChia : ‘#UominieDonne’, dopo la fine della storia con #LuigiMastroianni #IreneCapuano ritrova l’amore con un amico di… - zazoomnews : Uomini e Donne Oggi Luigi Mastroianni pizzicato con una ragazza: spiffero - #Uomini #Donne #Luigi #Mastroianni - joliehonfleur : @caydenyamada Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni - zazoomnews : Uomini e Donne la trasformazione di Luigi Mastroianni: com’è cambiato l’ex tronista - #Uomini #Donne… -