Lucrezia Bisignani founder di Kukua: una supereroina sconfiggerà l’analfabetismo in Africa? (Di martedì 14 luglio 2020) L’amore per l’Africa e il desiderio di far qualcosa per migliorare la vita dei suoi abitanti, hanno spinto Lucrezia Bisignani, romana classe 1991, a fondare la techstartup Kukua, un progetto nato nel 2015 per combattere l’analfabetismo dei bambini africani offrendo loro uno strumento divertente per imparare a leggere, a scrivere e a fare i calcoli matematici. Leggi su vanityfair

