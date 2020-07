Luce dei tuoi occhi, via alle riprese della fiction: cast e trama (Di martedì 14 luglio 2020) Sono iniziate il 6 luglio scorso a Roma e poi proseguiranno a Vicenza le riprese di Luce dei tuoi occhi, una nuova fiction prodotta da Banjay Studios Italy e destinata a Mediaset. Un thriller melò che avrà come protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno, due volti già molto apprezzati dal pubblico della fiction italiana. La trama di Luce dei tuoi occhi ha come protagonista Emma Conti (la Valle) una star internazionale della danza che è convinta che la figlia, data da tutti per morta, sia in realtà ancora viva. Non solo: la donna crede che la figlia sia una delle allieve dell’Accademia di danza in cui lei ha mosso i ... Leggi su ascoltitv

