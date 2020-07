Luce dei tuoi occhi, iniziate tra Roma e Vicenza le riprese della fiction di Canale 5 con Anna Valle e Giuseppe Zeno (Di martedì 14 luglio 2020) Luce dei tuoi occhi con Anna Valle e Giuseppe Zero, riprese in corso per la fiction di Canale 5 Non solo Doc o Un Posto al Sole, anche le fiction Mediaset si rimettono in moto dopo la pausa forzata causa Coronavirus. Così se le tante fiction tenute in questi mesi in panchina come Made in Italy pronta da oltre un anno e in arrivo a ottobre (almeno secondo i palinsesti annunciati) o I Fratelli Caputo (missing) riusciranno a riempire i possibili vuoti dei vari ritardi di produzione, ecco che si torna a recitare. Tra le prime a ripartire c’è Luce dei tuoi occhi fiction prodotta da Banijay Studios Italy per Mediaset dal ... Leggi su dituttounpop

