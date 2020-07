Londra, Banksy si traveste da sanificatore e porta i 'ratti' nella metro (Di martedì 14 luglio 2020) Armato di tuta e materiale per la sanificazione, Banksy ha colpito ancora. Il misterioso artista del graffito ha portato i suoi famosi ' ratti ' in un vagone della metropolitana di Londra . Topi che ... Leggi su tgcom24.mediaset

Open_gol : I topi di Banksy invadono la metropolitana di Londra: l’invito è a usare le mascherine contro il Coronavirus – Il v… - LaCommarella : RT @punk__afro: Lo street artist #Banksy: travestito da addetto alla sanificazione ha realizzato una nuova opera nella metro di #Londra 'I… - ezechiela66 : RT @perchetendenza: #Banksy: Perché travestito da addetto alla sanificazione ha realizzato una nuova opera nella metro di Londra https://t.… - cowboyemojee : RT @perchetendenza: #Banksy: Perché travestito da addetto alla sanificazione ha realizzato una nuova opera nella metro di Londra https://t.… - buonweekend : RT @Asiablog_it: I ratti di #Banksy invadono la metropolitana di Londra: è una critica a chi si rifiuta di indossare la mascherina e non me… -