Lombardia: mercoledì decade l’obbligo di mascherina all’aperto – VIDEO (Di martedì 14 luglio 2020) Nella nuova ordinanza firmata da Attilio Fontana, decade l’obbligo di tenere la mascherina all’aperto in Lombardia, permane invece nei luoghi chiusi. A partire da mercoledì 15 luglio in Lombardia sarà possibile girare per la città senza l’obbligo della mascherina. Nella nuova ordinanza firmata dal Governatore Attilio Fontana, infatti, decade l’obbligo di portare la mascherina in … L'articolo Lombardia: mercoledì decade l’obbligo di mascherina all’aperto – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

