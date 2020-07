Livorno atteso dalla trasferta di Benevento: stangata per un difensore (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ultime quattro tappe per il Benevento, poi il campionato di serie B andrà in archivio consegnando definitivamente la strega alla A. Si ripartirà venerdì, quando al “Ciro Vigorito” arriverà il già retrocesso Livorno. Una gara sulla carta inutile ma che andrà ugualmente disputata come da copione. La società labronica, già ridotta all’osso dopo la decisione del presidente Spinelli di rinunciare a 18 tesserati, dovrà fare a meno anche di Alessandro Coppola. Il difensore classe 2000 è stato punito con tre turni di squalifica dopo il cartellino rosso rimediato contro lo Spezia. “Per avere, al 16° del secondo tempo, colpito con violenza un avversario con un pugno al volto“, ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Livorno atteso Spezia a Livorno, vietato sottovalutare l'avversario In evidenza Gazzetta della Spezia e Provincia Livorno fantasma in attacco, ma almeno contro lo Spezia salva la faccia

Gli ospiti passano su un’incertezza del portiere amaranto. Rosso a Coppola In tribuna Amelia prende appunti per l’imprenditore italo-americano LIVORNO. Nessuno si aspettava qualcosa di diverso. Anzi, ...

Risultati Serie B, classifica/ Il Crotone vede la promozione, crollo del Cittadella

Risultati Serie B, classifica: nella 34^ giornata del campionato cadetto vola il Crotone che batte il Pordenone e allunga verso la promozione diretta, in coda colpi di Trapani e Cosenza. I risultati d ...

Gli ospiti passano su un’incertezza del portiere amaranto. Rosso a Coppola In tribuna Amelia prende appunti per l’imprenditore italo-americano LIVORNO. Nessuno si aspettava qualcosa di diverso. Anzi, ...Risultati Serie B, classifica: nella 34^ giornata del campionato cadetto vola il Crotone che batte il Pordenone e allunga verso la promozione diretta, in coda colpi di Trapani e Cosenza. I risultati d ...