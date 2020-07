LIVE – Berrettini-Bautista Agut 4-6 2-1, semifinale esibizione tennis Berlino 2020: RISULTATO in DIRETTA (Di martedì 14 luglio 2020) Il LIVE e la DIRETTA scritta del match tra Matteo Berrettini e Roberto Bautista-Agut, semifinale dell’esibizione di tennis a Berlino 2020. Il romano ritorna in campo anche su erba dopo le apparizioni in Austria e Francia su terra e cemento. All’esordio lo spagnolo ha superato il tedesco Struff. Sportface.it vi terrà compagnia con un LIVE scritto nella giornata di martedì 14 luglio (dalle ore 12:00) e vi offrirà cronaca e highlights al termine. Segui il LIVE su Sportface.it IL MONTEPREMI DEL TORNEO AGGIORNA LA DIRETTA Berrettini-Bautista 4-6 2-1 SECONDO SET – Berrettini ... Leggi su sportface

