L’infettivologo Bassetti: “Gli ospedali sono vuoti, prolungare l’emergenza non ha senso” (Video) (Di martedì 14 luglio 2020) Roma, 14 lug – prolungare l’emergenza non solo non ha senso, ma vorrebbe dire anche mandare un messaggio sbagliato all’estero. E’ il pensiero di Matteo Bassetti, primario di infettivologia dell’ospedale San Martino di Genova. “Io guardo non solo a casa nostra ma anche in altri paesi europei. Nella prossima settimana nessun paese europeo sarà più in stato di emergenza“, ha detto Bassetti a L’aria che tira estate su La7, rispondendo alla domanda del conduttore se avesse senso una eventuale proroga dello stato di emergenza. “ospedali vuoti, quale emergenza sanitaria?” “E’ evidente che il Covid-19 ha rappresentato un’emergenza sanitaria soprattutto per il sistema ospedaliero”, ha proseguito ... Leggi su ilprimatonazionale

LegaSalvini : L'INFETTIVOLOGO MATTEO BASSETTI: 'LA MAGGIOR PARTE DEI NUOVI CONTAGI SONO CASI DI IMPORTAZIONE'. GRAZIE GOVERNO! - Agenzia_Italia : L'infettivologo #Bassetti: 'Basta con l'allarmismo tafazziano sul #Covid'. - LupoAlexandros : RT @LegaSalvini: L'INFETTIVOLOGO MATTEO BASSETTI: 'LA MAGGIOR PARTE DEI NUOVI CONTAGI SONO CASI DI IMPORTAZIONE'. GRAZIE GOVERNO! https://… - gselvaggia : RT @LegaSalvini: L'INFETTIVOLOGO MATTEO BASSETTI: 'LA MAGGIOR PARTE DEI NUOVI CONTAGI SONO CASI DI IMPORTAZIONE'. GRAZIE GOVERNO! https://… - ele9061 : RT @PierluigiBattis: Voci della ragione L'infettivologo Bassetti: 'Basta con l'allarmismo tafazziano sul Covid' -

Ultime Notizie dalla rete : L’infettivologo Bassetti Bassetti: "Chi critica dati Lombardia quanti studi ha pubblicato?" Tiscali.it