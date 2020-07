L’infettivologo Bassetti: “Con la proroga dello stato di emergenza l’Italia fa una pessima figura” (Di martedì 14 luglio 2020) Un capriccio del governo Conte. L’ennesimo atto a senso unico che potrebbe costare caro all’Italia. Per l’infettivologo Matteo Bassetti prorogare lo stato d’emergenza sanitaria è incomprensibile. “Non si può dire ‘siamo in emergenza’ semplicemente perché dal punto di vista normativo, burocratico questo facilita alcuni passaggi”. Il primario del reparto di infettivologia al San Martino di Genova, ospite a L’Aria che tira, non ha dubbi. Proprio mentre il ministro Speranza invita preoccupato a non abbassare la guardia, fa notare che gli ospedali e le terapie intensive sono vuote. E che dalla prossima settimana in Europa nessun paese sarà più in stato di ... Leggi su secoloditalia

