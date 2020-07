L’inespugnabile inferno del Covid. Torna attuale la lezione della scrittrice Sontag. Che già nel 2003 ammoniva sui rischi del tele-dolore (Di martedì 14 luglio 2020) In mancanza di evidenze ospedaliere, di reali e cogenti aree di rischio, e soverchiati, invece, da un autentico disastro socio-economico che non sembra preoccupare più di tanto, una vera casta tecno-politica di farabutti con cravatta e pochette ci sta condannando alla paranoia eterna e a uno spettro-Covid che va a duello ormai con ufologia e film di Spielberg. In nome di carriere politiche da conservare, personalismi smaccati e di egolatrie rancide e pericolosissime a reti unificate. La dimostrazione che non esistono oggetti sociologici puri. Che, cioè, siano fotografabili e indagabili nella loro nuda positività, che siano auto-legiferanti, “ovvi”, coglibili, e non piuttosto intramati in rapporti di forza, euristiche di appoggio, fascinazioni mediatiche, condizionamenti di diverso calibro da parte di soggetti pubblici e ... Leggi su lanotiziagiornale

Ultime Notizie dalla rete : L’inespugnabile inferno “Morto già di mille morti”: saggio sulla solitudine di Franz Kafka Pangea.news