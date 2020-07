L’indiscrezione: Valiti-Napoli ai dettagli. Modesto resta in lizza per la Primavera (Di martedì 14 luglio 2020) Aladino Valoti con un ruolo per il rilancio della Primavera in casa Napoli. Confermato quanto vi avevamo raccontato oltre un mese fa. La svolta è in arrivo, mancano pochissimi dettagli ma la scelta è stata fatta. Il 10 giugno avevamo aggiunto che Francesco Modesto sarebbe stato un’opzione per la panchina: l’opzione resiste, è un profilo che piace a Valoti, per Modesto la possibilità di archiviare la deludente parentesi di Cesena. Ma non è ancora una decisione definitiva, contrariamente all’arrivo imminente di Valori. L'articolo L’indiscrezione: Valiti-Napoli ai dettagli. Modesto resta in lizza per la Primavera proviene da ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : L’indiscrezione Valiti Mps, partita la corsa alla successione di Marco Morelli Policymakermag