Liguria, De Micheli: 'Pronti 16,4 miliardi di euro per le infrastrutture' (Di martedì 14 luglio 2020) Nel piano strategico Italia Veloce sono Pronti 16,4 miliardi di euro per le infrastrutture della Liguria. Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, specificando che 'per le ferrovie ci ... Leggi su tgcom24.mediaset

GiovanniToti : Bene che la De Micheli incontri il comitato “Salviamo Genova e la Liguria”. Se poi incontrasse anche le istituzioni… - GiovanniToti : Il Ministro De Micheli aveva promesso ai sindaci liguri che dal 10 di luglio si sarebbe marciato in tutte le… - RaiNews : Il governatore ligure Toti chiede le dimissioni del ministro dei Trasporti e Infrastrutture De Micheli #Autostrade… - BJLiguria : De Micheli incontra comitato 'Salviamo Genova e La Liguria', sindacati: «Non ne sapevamo nulla» -… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Liguria, De Micheli: 'Pronti 16,4 miliardi di euro per le infrastrutture' #liguria -

Ultime Notizie dalla rete : Liguria Micheli De Micheli incontrerà sindacati e Comitato Salviamo Genova e Liguria Il Messaggero De Micheli, pronti 16,4 mld per infrastrutture liguri

(ANSA) - GENOVA, 14 LUG - Nel Piano strategico #ItaliaVeloce sono pronti 16,4 miliardi per le infrastrutture della Liguria. Così la ministra dei Trasporti Paola De Micheli su facebook sottolineando ...

Liguria, De Micheli: "Pronti 16,4 miliardi di euro per le infrastrutture"

Nel piano strategico Italia Veloce sono pronti 16,4 miliardi di euro per le infrastrutture della Liguria. Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, specificando che "per le ferrovie ci ...

(ANSA) - GENOVA, 14 LUG - Nel Piano strategico #ItaliaVeloce sono pronti 16,4 miliardi per le infrastrutture della Liguria. Così la ministra dei Trasporti Paola De Micheli su facebook sottolineando ...Nel piano strategico Italia Veloce sono pronti 16,4 miliardi di euro per le infrastrutture della Liguria. Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, specificando che "per le ferrovie ci ...