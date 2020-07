L’ex assistente di Johnny Depp Stephen Deuters: “Amber è una vera sociopatica!” (Di martedì 14 luglio 2020) Nuova giornata di processo a Londra, la quinta, per Johnny Depp intenzionato a far pagare al britannico “The Sun” un risarcimento di 50 milioni dollari per averlo definito “Picchiatore di mogli”. La saga Depp-Heard si arricchisce di nuovi, imbarazzanti particolari, con Johnny che si “sbrodola” con il gelato perché ha assunto troppe “pasticche” e l’assistente di lui, Stephen Deuters, chiamato in causa a raccontare quello che sa. E intanto emerge una lettera in cui il padre di Amber avverte Johnny che la figlia è un “tantino” lunatica. E’ sicuramente una delle cause più ricca di particolari piccanti e disgustosi degli ultimi anni. Quella che sta contrapponendo a ... Leggi su velvetgossip

