Letizia Battaglia: “Così ho scoperto che la fotografia poteva raccontare me stessa” | VIDEO (Di martedì 14 luglio 2020) “Le mie figlie erano cresciute e io volevo cambiare la mia vita, andarmene e basta. Mi presentai al giornale L’Ora in agosto, quando la maggior parte dei giornalisti era in vacanza e loro avevano bisogno come il pane di qualcuno che facesse cose”. Così la fotoreporter palermitana Letizia Battaglia racconta i suoi esordi. In esclusiva su TPI una clip tratta dal documentario “Letizia Battaglia – Shooting the Mafia”, in arrivo nei cinema italiani a partire dal 16 luglio, anniversario della strage di via D’Amelio. “Iniziai a capire, pian piano che la fotografia mi piaceva più della scrittura. Sentivo che con la fotografia, più che con la scrittura, potevo raccontare me stessa, ... Leggi su tpi

HankHC91 : RT @FinestreArte: Esce nei cinema il 16 luglio il documentario 'Letizia Battaglia. Shooting the mafia' dedicato alla fotografa palermitana… - FinestreArte : Esce nei cinema il 16 luglio il documentario 'Letizia Battaglia. Shooting the mafia' dedicato alla fotografa palerm… - 3cinematographe : Una clip in esclusiva dal film #LetiziaBattagliaShootingTheMafia dove la fotografa parla dei boss nelle aule del tr… - francy_0207 : RT @GPiziarte: Letizia Battaglia al cinema: “La mia vita è stata una lotta senza saperlo” - ArtsLife - mirianagrassi1 : RT @MorenoDuo: #23maggio 1992 Rosaria Costa vedova di Vito Schifani ph Letizia Battaglia -

Ultime Notizie dalla rete : Letizia Battaglia Il film su Letizia Battaglia al cinema dal 16 luglio Artribune Lamborghini lancia 'With Italy, For Italy'

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Automobili Lamborghini lancia l'iniziativa "With Italy, For Italy - 21 views for a new drive", un progetto fotografico che celebra le bellezze dell'Italia, esaltandone le quali ...

Lamborghini fotografa l'Italia più bella

ROMA - La Lamborghini lancia l'iniziativa "With Italy, For Italy - 21 views for a new drive", un progetto fotografico che celebra le bellezze dell'Italia, esaltandone le qualità e l'identità competiti ...

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Automobili Lamborghini lancia l'iniziativa "With Italy, For Italy - 21 views for a new drive", un progetto fotografico che celebra le bellezze dell'Italia, esaltandone le quali ...ROMA - La Lamborghini lancia l'iniziativa "With Italy, For Italy - 21 views for a new drive", un progetto fotografico che celebra le bellezze dell'Italia, esaltandone le qualità e l'identità competiti ...