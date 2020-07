L'eterno lutto di Travolta. Morta moglie-attrice: "Ho il cuore che pesa" - (Di martedì 14 luglio 2020) Gaia Cesare Kelly Preston uccisa dal tumore come la prima compagna della star. Che ha perso pure un figlio Una moglie e una compagna uccise dal cancro, un figlio autistico morto a 16 anni per una crisi epilettica. È il Rovescio della medaglia di una vita da star apparentemente perfetta, per citare il titolo di uno dei suoi film. Ed è la prova, molto più ovvia, che anche i ricchi piangono. «Con il cuore pesante vi informo che la mia splendida moglie Kelly ha perso la lotta che ha combattuto per due anni contro il cancro al seno», scrive John Travolta in un post su Instagram. Kelly «ha combattuto una lotta coraggiosa con l'amore e il sostegno di così tanti - spiega l'attore, che annuncia un periodo di silenzio sui social network - Io e la mia ... Leggi su ilgiornale

