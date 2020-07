Lecce-Fiorentina (15 luglio ore 21:45): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 14 luglio 2020) Prezioso il punto conquistato dal Lecce sul campo del Cagliari per il secondo risultato utile consecutivo, ma non ha impedito al Genoa di effettuare il controsorpasso al quartultimo posto grazie alla vittoria sulla Spal. Di conseguenza, con la squadra di Liverani a 29 e quella di Nicola a 30, la sfida contro la Fiorentina ha … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - lbertozzi : Rebic na Serie A em 2020 Cagliari ? Udinese ???? Brescia ?? Verona ? Inter ?? Torino ?? Fiorentina ?? Genoa ? Lecc… - Super_Spotter : RT @Squawka: Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese ?? Sampdoria… - infobetting : Lecce-Fiorentina (15 luglio ore 21:45): formazioni, quote, pronostici -