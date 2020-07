Le vaccinazioni antinfluenzali di massa per fronteggiare la seconda ondata di Coronavirus (Di martedì 14 luglio 2020) L’Unione Europea prepara un piano per fronteggiare la possibile seconda ondata di Coronavirus SARS-COV-2 e di COVID-19 che scongiuri nuovi lockdown a livello nazionale, insostenibili economicamente. I focolai vanno però contenuti «aumentando la capacità e la rapidità delle misure di mitigazione locali, come l’isolamento di alcune aree». Cruciale per l’Ue la preparazione «tra luglio e settembre di una strategia per ridurre l’impatto dell’influenza stagionale», per non mandare di nuovo in tilt i sistemi sanitari. Perciò chiede di anticipare l’inizio della campagne di vaccinazione e di allargare i gruppi da immunizzare. Spiega oggi Alberto D’Argenio su ... Leggi su nextquotidiano

