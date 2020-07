Le storie a lieto fine di Juwara e Barrow: «I razzisti sono persone che non hanno mai viaggiato» (Di martedì 14 luglio 2020) Sulla Gazzetta le parole di Mura Juwara e Musa Barrow. Raccontano le loro diverse esperienze. Il primo è arrivato in Italia su un barcone, a 15 anni. «Vedevamo in Europa una vita diversa. Per noi era il luogo dei sogni e delle possibilità. Lo sognavamo guardando i film, la televisione, il calcio. Il viaggio costava tanti soldi. Mia madre era un’insegnante, vendette tutto quello che aveva per consentirmi di raggiungere quel luogo. Io ero sicuro che con il calcio avrei potuto farcela e mandarle dei soldi per lei e i miei fratelli». Juwara racconta di essere partito con un amico poco più grande di lui, di aver attraversato il Senegal, il Mali, il Burkina Faso, il Niger. Di aver affrontato un viaggio duro, in cui dormivano in macchina e si arrangiavano per mangiare. «Il momento in cui ho avuto ... Leggi su ilnapolista

