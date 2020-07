Le prime anticipazioni di Emma su X Factor 2020 dopo l’avvio delle audizioni (Di martedì 14 luglio 2020) Arrivano le prime anticipazioni di Emma su X Factor 2020, dopo l'inizio delle prime audizioni che hanno battezzati i nuovi giudici, annunciati in una delle ultime puntate di E Poi C'è Cattelan. Le impressioni positive di Emma riguardano soprattutto i giovani, che sembra che - quest'anno - siano pronti a fare la parte del leone in un'edizione sicuramente diversa dalle altre e che si è temuto di dover rimandare. Il nome di Emma come giudice di X Factor era già trapelato qualche anno fa, senza che la sua partecipazione fosse resa ufficiale dopo le trattative. Il 2020 è quindi l'anno giusto per il suo ... Leggi su optimagazine

savonanews : Prime anticipazioni sul programma di 'Un libro per l'estate' a Finale Ligure (VIDEOintervista) - Viviana_cdl : RT @SabinaMarras: @Viviana_cdl E delle anticipazioni del 40% sulle 5 settimane di proroga rifiutate dall’INPS perché, secondo loro, mancher… - SabinaMarras : @Viviana_cdl E delle anticipazioni del 40% sulle 5 settimane di proroga rifiutate dall’INPS perché, secondo loro, m… - antpavolini : ndovina domani chi viene a cena? ok, diciamo all'aperitivo. feat. Massimiliano Capo, savasandìr. hint: prime antici… - marchess88 : Intanto ci sono le prime anticipazioni sul palinsesto della #Rai: tornerà @antoclerici, @chetempochefa di @fabfazio… -

Ultime Notizie dalla rete : prime anticipazioni Hanna 3 ci sarà, ecco le prime anticipazioni su cast e trama Zerkalo Le prime anticipazioni di Emma su X Factor 2020 dopo l’avvio delle audizioni

Arrivano le prime anticipazioni di Emma su X Factor 2020, dopo l’inizio delle prime audizioni che hanno battezzati i nuovi giudici, annunciati in una delle ultime puntate di E Poi C’è Cattelan. Le imp ...

Peaky Blinders 6: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

BBC ha dato il via alla produzione della sesta stagione di una delle serie tv più amate degli ultimi tempi: stiamo parlando di Peaky Blinders. Per i fan c’è sia una buona che una cattiva notizia: la p ...

Arrivano le prime anticipazioni di Emma su X Factor 2020, dopo l’inizio delle prime audizioni che hanno battezzati i nuovi giudici, annunciati in una delle ultime puntate di E Poi C’è Cattelan. Le imp ...BBC ha dato il via alla produzione della sesta stagione di una delle serie tv più amate degli ultimi tempi: stiamo parlando di Peaky Blinders. Per i fan c’è sia una buona che una cattiva notizia: la p ...