Le minacce del boss, ‘Giletti ha scassato la minchia’. Il conduttore: ‘Amareggiato da assenza delle istituzioni’ (Di martedì 14 luglio 2020) Scarcerazioni dei mafiosi, le minacce del boss a Giletti: “Ha scassato la minchia”. Il giornalista: “Chiederei attenzione”. minacce a Giletti, finito nel mirino del boss mafioso Filippo Graviano, evidentemente infastidito dai servizi del giornalista sulle recenti scarcerazioni dei boss mafiosi. Le minacce del boss mafioso a Massimo Giletti: “Sta scassando la minchia” La notizia è stata portata alla luce da Lirio Abbate, che parla delle minacce a Giletti nel suo libro U Siccu — Matteo Messina Denaro: l’ultimo capo dei capi. “Giletti sta scassando la minchia“, commenta Graviano parlando dei servizi di Giletti. Uno sfogo pericoloso che suona ... Leggi su newsmondo

Antonio_Tajani : Ho votato la risoluzione del PE sulla crisi politica e umanitaria in #Venezuela. Con il Covid, senza cibo e medicin… - ladyonorato : Gli squadristi del Fatto non hanno alcun pudore nell’incitare all’odio e nel lanciare minacce esplicite. È un’evide… - EnricoAncillott : RT @GiorgiaMeloni: Le minacce del boss in carcere dopo la trasmissione in cui il conduttore denunciava le scarcerazioni avvenute in Italia:… - Nerot45888119 : RT @GiorgiaMeloni: Le minacce del boss in carcere dopo la trasmissione in cui il conduttore denunciava le scarcerazioni avvenute in Italia:… - Enzo58Rotunno : RT @GiorgiaMeloni: Le minacce del boss in carcere dopo la trasmissione in cui il conduttore denunciava le scarcerazioni avvenute in Italia:… -