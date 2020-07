Le mascherine-pannolino pagate 8 milioni da Regione Lombardia non sono mai state distribuite (Di martedì 14 luglio 2020) Vi ricordate le mascherine pannolino di Regione Lombardia? Nel pieno dell’emergenza ne erano stati acquistati 18 milioni di pezzi, pagati dalla Regione la bellezza di 8 milioni di euro. Soldi dei lombardi, come ci tengono spesso a sottolineare da quelle parti. Ma alla fine il 90% delle Fippi “made in Lombardia” sono rimaste negli scatoloni, perché praticamente nessuno ha deciso di utilizzarle in quanto «troppo scomode da indossare». Le mascherine-pannoline pagate 8 milioni da Regione Lombardia non sono mai state distribuite Le ... Leggi su nextquotidiano

Per qualche giorno erano state l'orgoglio del Pirellone, le mascherine made in Lombardy ricavate dai pannolini della Fippi di Rho: nelle intenzioni della giunta regionale erano la pronta risposta alla ...

Covid, tre casi alla Fater: tamponi e sanificazione

Sono tre gli operai della multinazionale dei pannolini risultati positivi al Covid-19 ... fornitura di dispositivi di protezione individuale, mascherine Ffp2 e Ffp3, guanti e, nei casi che lo ...

