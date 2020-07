Le mani della 'Ndrangheta sui fondi Covid: maxi blitz della Finanza (Di martedì 14 luglio 2020) Contributi a fondo perduto, stanziati per aiutare le imprese in crisi a causa del Coronavirus, e ottenuti grazie a false attestazioni dei volumi d'affari. Così l'Ndrangheta ha messo le mani anche sui ... Leggi su bresciatoday

Agente_Lisa : Questa volta è toccato a un barbagianni finire tra le mani premurose dei poliziotti della Ferroviaria che lo hanno… - GrimoldiPaolo : Dal consolato della #Turchia a #Milano. Giù le mani da #SantaSofia! Stop al fanatismo islamico! #Lega #Milano… - LaStampa : Le mani della ‘ndrangheta sui fondi Covid-19: maxi frode fiscale, otto arresti - FrEe_ThOuGhTs_1 : RT @SVoxitalia: Le mani della 'Ndranghetasui fondi per la pandemiaTrusters, il Real Estate è anche per piccoli risparmiatori - SVoxitalia : Le mani della 'Ndranghetasui fondi per la pandemiaTrusters, il Real Estate è anche per piccoli risparmiatori -