Le mani della ‘Ndrangheta sui fondi coronavirus, 8 arresti (Di martedì 14 luglio 2020) ‘Ndrangheta, membro di una cosca puntava ai soldi per le imprese stanziati per l’emergenza legata al coronavirus. Otto arresti. La Guardia di Finanza ha effettuato otto arresti nel corso delle indagini su un uomo di una cosca della ‘Ndrangheta che ha provato ad assicurarsi i finanziamenti stanziati per le imprese per l’emergenza coronavirus. ‘Ndrangheta e coronavirus, un membro di una cosca puntava ai finanziamenti per le imprese Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, una membro di una cosca della ‘Ndrangheta ha ottenuto contributi a fondo perduto. E puntava ai finanziamenti per le imprese stanziati per l’emergenza coronavirus. Otto arresti da parte delle Guardia di ... Leggi su newsmondo

